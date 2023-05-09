نجاد البرعى: الحوار الوطنى فرصة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ضمانات نجاح الحوار الوطني، هو دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، له وهو ما يدعو للتفاؤل.

ملف حقوق الإنسان أول استراتيجية وطنية يطلقها الرئيس

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف حقوق الإنسان في الحوار الوطني له وضع مختلف، لأن الرئيس هو من دعا لحوار مع القوى السياسية لتحديد أولويات العمل الوطني، مشيرًا إلى أنهم ليسوا قوى سياسية ولكن لا بد أن يكونوا شركاء في تطبيق الاستراتيجية، والتي تعد أول استراتيجية وطنية يعلنها الرئيس.

وأكد أن استراتيجية حقوق الإنسان لم تنفذ حتى الآن، والحوار الوطني فرصة لتنفيذها، متابعًا: "نحن هنا لا لنتفاوض ولكن لنطبق الاستراتيجية التي دعا لها الرئيس ونريد أن نكون شركاء في التنفيذ".