هاني تمام: يجوز تولي المرأة أى منصب بشرط الخبرة (فيديو)

قال د.هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن العبرة فى تولي المرأة القضاء أو أى منصب عموما، هى أن تكون على خبرة ودراية كاملة بالمنصب الذى تتولاه، مضيفا: "مفيش مشكلة إن المرأة تتولى أى منصب ما دام عندها الخبرة والدراية الكافية التى تجعلها قادرة على تولى المسئولية والعبرة فى النهاية بالنتيجة سواء حكمها بالحق وعالمة بالقوانين التى تقضى بها أو نجاحها فى منصبها".

وتابع أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الفقهاء لما اختلفوا فى أمر تولى المرأة القضاء كان بسبب العرف والظروف قديما فى تلك الأزمنة البعيدة، لكن اليوم المرأة تولت القضاء وأصبح معها لجنة معاونة ومساعدين وخلافة، وهذا كل لم يكن بالهيئة الموجود الآن".

واستكمل: "سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان فى إمراة اسمها الشفاء بنت عبدالله، وكانت ذو عقل وحكمة، فولاها حسبة السوق تعادل الآن منصب وزير أو قاضى التجارة، وذلك لخبرتها الكبيرة ومن هنا نستطيع أن نقول يجوز تولى المرأة لأى منصب ما دام تمتلك الخبرة والدراية".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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