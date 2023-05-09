وكيل "تعليم دمياط" يتابع تأهيل المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم

تابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، المقام لمدة ثلاثة أيام، بمركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة.

وذلك بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ومها بدوي مدير إدارة التدريب بالمديرية وعادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي وحسام اللبان مدير إدارة التنسيق الابتدائي وصفاء الحطاب موجه عام رياض الأطفال، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وخلال تفقده لقاعات التدريب رحب وكيل الوزارة بالمعلمين الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد، مؤكدا أن الموضوعات التدريبية تتضمن خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه، مشيرا أن البرنامج التدريبي والاجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.