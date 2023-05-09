الرئاسة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": نطالب أمريكا بإيقاف إسرائيل عن جرائمها

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بإيقاف إسرائيل عن جرائمها المتكررة.

إسرائيل مستعمرة أمريكية

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل مستعمرة أمريكية، ولهذا يعلم الجميع أن إسرائيل لا تستطيع البقاء في الشرق الأوسط دون رعاية وتمويل أمريكي.

جرائم إسرائيل المتكررة

وأضاف في حديثه، أنه على العرب توحيد جهودهم من أجل الحديث مع الإدارة الأمريكية وليس فلسطين التي تتعامل مع الأحاديث الدولية باستخفاف واستهوان بأرواح الفلسطينيين.

وأشار إلى، أن الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه المشروعة، كما أنه يجب أن يكون صوت العرب تجاه القضية الفلسطينية قوياً في القمة العربية بـ السعودية.

وتابع: "إسرائيل تقول إنها تدافع عن نفسها، وهذه ادعاءات وافتراءات لأنها تحتل الأراضي الفلسطينية".

الأهداف الأمريكية الإسرائيلية

واستطرد: "جاهزون للجلوس على طاولة الحوار، وإسرائيل تتهرب منذ أكثر من 10 سنوات".

وذكر متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الهدف الأمريكي هو حماية أمن إسرائيل على حساب الأمن القومي العربي.