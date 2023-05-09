الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: أهمية قصوى للاستثمار برأس المال البشرى من أجل زيادة الإنتاجية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن بعض المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال المرحلة القادمة، تتماشى بشكل دقيق مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 2023 وحتى 2027.

وأضاف، خلال كلمته في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، كما تتماشى مع البرامج القطرية للوكالات الأممية المتخصصة التي يجري إعدادها تحت إشراف الجهات المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي المنسق الوطني للتعاون الاستراتيجي مع الأمم المتحدة.

تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية 

وتابع، أن هناك أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.

مصطفى مدبولى تعزيز الابتكار الحكومة المصرية التعليم والتعلم رأس المال البشري

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