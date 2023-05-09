المؤبد للمتهم بقتل مواطن بالرصاص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة متهم قتل أحد المواطنين رميا بالرصاص في مركز ساقلته بالسلاح الألي، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية بدائرة المركز وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الطرفين فقام المتهم بإطلاق النار عليهما ما أسفر عن مصرعهما فى الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.