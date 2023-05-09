الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: الوصول للحلول العلمية والهندسية لترميم بيت العقاد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور أحمد الجابرى عميد معهد المواد بالمركز القومى لبحوث الإسكان، والوفد المرافق له. 

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إيفاد لجنة عليا مشتركة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد. 

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد نور مدير عام الإسكان، وعقب عرض ملخص عن توصيات المعاينة الظاهرية للجنة، أكد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية بعد عقد إجتماع عاجل خلال الأسبوع الحالي بالقاهرة يضم كافة أعضاء اللجنة المشكلة بتكليفات من دولة رئيس الوزراء لمعاينة بيت العقاد ، والوصول إلى حلول علمية وهندسية لترميمه، وتحويله إلى متحف ومزار سياحى حيث سيتم الوصول للحل العلمى والهندسى الأمثل بعد المعاينات التى قام بها مسئولى المركز القومى لبحوث الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشارى كلية الهندسة بجامعة أسوان. 

ولفت إلى أنه بعد الوصول للحل العلمى والهندسى الأمثل سيتم عرضه على دولة رئيس الوزراء لإتخاذ القرار النهائى فيما يخص ترميم بيت العقاد ، وهو الذى يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد. 

جدير بالذكر أن بيت العقاد تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 270 متر بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى ، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى ، وأول وثانى وسطح ، وله واجهة واحدة ، ومحاط بعدد 2 مبنى منهارين، وقد ظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى لبيت العقاد، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً. 

أسوان الخطوات التنفيذية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المركز القومى لبحوث الإسكان عباس محمود العقاد العقاد

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