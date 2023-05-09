"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يخطط لهذه المجزرة منذ فترة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت منذ قليل عن سقوط 13 شهيدًا و20 مصابًا بقطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي الذي تم تنفيذه صباح اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الحالات المصابة داخل المستشفيات يتلقي العلاج المكثف نظرًا لحالاته الصحية الخطيرة.

وأضافت في حديثها، أن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي صرح بأنه كان هناك وفد سوف يسافر إلى القاهرة صباح اليوم، وهذا الوفد كان وفدًا سياسيًا بحتًا وليس وفد قيادة الجهاد الإسلامي.

وتابع: "القادة الذين تم استهدافهم اليوم من أعضاء قيادة الجهاد الإسلامي ليس هم من كان مخططًا لهم السفر إلى مصر اليوم".

الأهداف الإسرائيلية الدونية

واستطردت: "الاحتلال الإسرائيلي كان ينوي أن يقوم بهذه المجذرة منذ فترة زمنية، ولكنه كان يبحث عن الأهداف، ولهذا وجدت إسرائيل لنفسها فرصة اليوم عند علمها بتحرك الوفد الفلسطيني إلى مصر".

وأردفت: "هناك هدوء حذر جدًا في غزة، ولكن علامات الخوف تسكن أوجه المواطنين، كما أن المواطنين اتجهوا إلى الخارج لشراء عدد كبير من السلع الاستهلاكية، خوفًا من استمرار تلك المعارك أيامًا عدة".