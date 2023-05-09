الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قمة الأبطال: ريال مدريد يواجه مانشستر سيتى فى لقاء الكبيرين الليلة

السيتي والريال
السيتي والريال

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم، قمة دوري الأبطال بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتتجدد المواجهة بين الكبيرين للموسم الثاني على التوالي في نفس الدور، حيث تمكن الملكي من عبور النادي الإنجليزي الموسم الماضي وحصد اللقب.

ستكون مواجهة الليلة هي التاسعة بين الفريقين في تاريخ المواجهات بدوري الأبطال، حيث يتساوى الفريقين بواقع 3 انتصارات لكل فريق وتعادلا في 2 بـ8 مباريات سابقة.

"الدستور" في التقرير التالي يستعرض أبرز الأشياء المنتظرة في قمة الأبطال المنتظرة بين الفريقين.

سيطرة جوارديولا

يريد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني مواصلة سيطرته على ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي.

جوارديولا يلعب اللقاء رقم 22 له أمام ريال مدريد، حيث يتفوق بشكل كبير في 21 لقاء بـ12 فوزًا وخسارة 5 وتعادل 4.

وأمام أنشيلوتي يتفوق في 8 مباريات بواقع 5 انتصارات مقابل 3 خسائر.

بنزيما يسعى لمواصلة التاريخ

يسعى الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، لكتابة التاريخ أمام السيتي في لقاء اليوم، حيث يطمح لتسجيل هدف يجعله ثالث هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

الهدف، أيضًا، سيجعل بنزيما هداف مباراة الفريقين تاريخيًا، حيث يحتل الصدارة بـ6 أهداف.

هالاند وفينسيوس

وسيشهد اللقاء مواجهة خاصة بين ثنائي من الأفضل في العالم الموسم الحالي، وهم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي والبرازيلي فينسيوس جونيور.

هالاند يقدم موسمًا خرافيًا مع السيتي، حيث شارك في 46 لقاء سجل 51 وصنع 8 أهداف، بينما لعب فينسيوس 50 لقاء سجل 22 وصنع 21.

دورى الأبطال ريال مدريد مانشستر سيتى سانتياجو برنابيو جوارديولا

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