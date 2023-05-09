"مياه الفيوم" تستقبل وفد البنك الأوروبى لمتابعة برنامج توسعات الصرف الصحي

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار متابعة البنك للمشروعات الممولة بجمهورية مصر العربية حيث أوفد البنك بعثته الأولى لمتابعة تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، فى إطار جهود الدولة المصرية فى مجال تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

تفقد الوفد مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقري دوار جبلة _بنى صالح _الوقف والجلابه لمتابعة تنفيذ ما تم إنجازه من محطات رفع وشبكات وخطوط طرد، كما تابع الوفد الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالمشروع، و استطلاع رأى الأهالي حول المشروع ومعرفة مدى رضاهم عن المشروع، وكذلك مدى رضاءهم عن أساليب التواصل الاجتماعي بينهم وبين القائمين على التنفيذ ممثلين فى شركة الفيوم واستشارى المشروع ومقاولى التنفيذ بالمشروعات المختلفة.

هدفت الزيارة أيضاً إلى متابعة نسب الإنجاز بالمشروعات المختلفة ومدى تطبيق سياسات الحماية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك خلال تنفيذ المشروعات بمصر .

أشاد الوفد بمستوى تنفيذ المشروعات والتى تتم طبقاً للمواصفات العالمية والإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية كما أشاد بالانشطة المجتمعية المنفذة بقرى المشروع من توعية للمواطنين والتعريف بالمشروع وأهدافه وكذلك حملات طرق الأبواب وتعليق الملصقات الخاصة بآليات الشكاوى لتسهيل التواصل مع المواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة، المهندس عمرو أبو المجد نائب مدير البرنامج، منى خليفة الخبير المجتمعى، المهندس وجدى حلاوة مسئول السلامة والصحة المهنية، المهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، المكون المجتمعى بوحدة تنفيذ المشروع، المهندس صفوت خالد المدير التنفيذى للمكتب الاستشاري ستانتك، الدكتور محمد حسين نائب المدير التنفيذى، هبة ابراهيم المسئول المجتمعى بالمكتب الاستشاري .

جدير بالذكر أن برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ تكلفته ٩ مليارات جنيه ويهدف إلى توفير خدمة الصرف الصحى لعدد ٥٧ قرية على مستوى محافظة الفيوم .

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