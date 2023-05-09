"تعليم الغربية": 44 قاعة لتدريب 1439 معلمًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية بدأت في تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين ممن اجتازوا اختبارات مسابقة "30 ألف معلم" التي جرت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم إعداد وتجهيز 44 قاعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لتدريب 1439 معلمًا.

وأضاف "حسن"، أن الإدارات التعليمية العشر قامت بتجهيز القاعات لبدء التدريب من اليوم ولمدة 3 أيام متواصلة حتى الخميس المقبل، حيث يستهدف برنامج التدريب في اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، المشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني يتناول التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، وفي اليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل، تطوير الذات، مهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر أن إدارة التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية قد قامت بتجهيز القاعات للتدريب، فقد جهزت إدارة شرق طنطا التعليمية، عدد 5 قاعات لاستقبال 159 متدربا، أما إدارة غرب طنطا التعليمية، فقد قامت بتجهيز 9 قاعات لاستقبال 286 متدربا، وشرق المحلة التعليمية، 3 قاعات لتدريب 106 متدربين، غرب المحلة التعليمية، 4 قاعات لتدريب 114 متدربا، إدارة زفتى التعليمية، 6 قاعات لتدريب 210 متدربين، إدارة السنطة التعليمية، 4 قاعات لتدريب 141، وإدارات بسيون التعليمية، وسمنود التعليمية، وقطور التعليمية، بكل منها 3 قاعات لتدريب إجمالي 299 متدربا، وأخيراً كفر الزيات، قامت بتجهيز 4 قاعات لتدريب 124 متدربا.

والهدف العام للبرنامج، هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، والناتج التربوي من التدريب، تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، وتعزيز مهارات التواصل، وإعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.