باحث: التصعيد على غزة لترميم ما يحدث داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قال شادي محسن، باحث في المركز المصري للفكر، إن التصعيد الإسرائيلي على غزة له دوافع متعددة ما بين سياسية وأمنية، منوهًا بأن حكومة نتنياهو تواجه أزمة بينها وبين المجتمع الإسرائيلي من ناحية، وتواجه أزمة أخرى بينها وبين الحكومة نفسها.

وأضاف محسن، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد رايات الحرب في قطاع غزة يحاول نتنياهو من خلالها ترميم ما يحدث داخل الحكومة الإسرائيلية.

هناك دوافع متعددة على المستوى الأمني

وأشار باحث في المركز المصري للفكر، إلى أن هناك دوافع متعددة على المستوى الأمني، منها سلاح الاحتياط لدى إسرائيل يواجه أزمة منذ عدة شهور، لافتًا إلى أن الحرب أدت إلى استدعاء لكامل قوات الاحتياط على 28 مركزًا، واستدعائهم يعتبر مسرح اختبار من إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح باحث في المركز المصري للفكر، أن مخابئ اللاجئين يعتبر مسرح اختبار من الجيش الإسرائيلي، لترميم منظومة الردع وهذا هو أهم دافع.