رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس انعقاده غدا الأربعاء، لاستكمال مناقشات تقرير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وشهدت الجلسة العامة، عرض خالد علام، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وأكد خالد علام موافاة مجلس النواب بالملاحظات في المواعيد المحددة وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلي 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020-2021.