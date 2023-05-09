تحذير الملك.. تراجع عدد أعضاء العائلة المالكة يضعها في ورطة

حذر خبراء من أن رؤية الملك تشارلز الثالث حول نظام ملكي أقل حجمًا قد تجعل المسؤوليات اليومية للعائلة المالكة "مستحيلة"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قدمت صورة جديدة تم إصدارها للاحتفال بتتويج الملك يوم الاثنين لمحة عن مستقبل العائلة المالكة، حيث وقفت الملكة كاميلا والأميرة الملكية آن بفخر على جانبي تشارلز، حيث من المعروف أن الملك البالغ من العمر 74 عامًا يؤيد نظامًا ملكيًا أصغر وأرخص تكلفة، لكن الصورة سلطت الضوء أيضًا على الصعوبات التي قد يجلبها ذلك، حيث تجاوزت أعمار جميع أفراد العائلة المالكة 70 عامًا باستثناء أربعة.

ضغط على ويليام وكيت

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك مخاوف بالفعل من أنه قد يكون هناك الكثير من الضغط على أمير وأميرة ويلز لتولي الجزء الأكبر من التعاقدات مع استمرار تقلص مجموعة كبار السن من أفراد العائلة المالكة، حيث تراجع الأمير أندرو ودوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما العامة ولم يتم تضمينهما في الصورة الملكية أمس.

وقال المؤلف الملكي فيل دامبير إنه سيكون هناك نقصًا في عدد أفراد العائلة المالكة خلال العقد المقبل على الأقل، ومع تراجع عدد الأعضاء العاملين مرة أخرى سيكونوا غير قادرين على أداء واجباتهم اليومية.

وتابع "لقد حصلنا على نظام ملكي مخفف بشكل افتراضي لأن هاري وميجان غادروا وأندرو يواجه سمعته السيئة، ولكن هناك الآن مشكلة حقيقية حيث تجاوز معظم أفراد العائلة المالكة السبعين عامًا، ما يعني أنهم غير قادرين على أداء واجباتهم الملكية".

أوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا الوضع يترك فقط ويليام وكيت وإدوارد وصوفي حتى يكبر أطفالهم، لذلك في العقد القادم سيكون هناك نقص في أعضاء العائلة العاملين.

في غضون ذلك، أشاد الملك تشارلز يوم أمس بتدفق الاحتفالات بالتتويج باعتباره "أعظم هدية ممكنة" حيث أعرب عن "شكره العميق" للأمة لجعلها "مناسبة خاصة".

تعهد الملك والملكة بإعادة تكريس حياتهما للخدمة حيث أعرب تشارلز عن امتنانه لدعم الأمة طوال الاحتفالات التاريخية، ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع من الاحتفالات، أصدر رسالة مكتوبة، قائلاً: "نشكركم بالكامل".