"إكسترا نيوز": تقديم خدمة صحية لأكثر من 5000 سودانى بمستشفى أسوان الجامعى

أكد كريم رجب، مراسل فضائية «إكسترا نيوز» بأسوان، تعدد أوجه الدعم من الجانب المصري للوافدين من السودان، حيث هناك السيارات المصرية التي تنقل الوافدين والأسر السودانية من معبر قسطل وأرقين.

خدمات مصر الصحية للوافدين

وأكد كريم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر وفرت الخدمات المختلفة لا سيما على القطاع الصحي، حيث تنتشر القوافل الطبية داخل معبر قسطل وأرقين، وهذه الخدمات بالمجان لكل المواطنين العابرين من السودان هرباً من الحرب.

قوة العلاقات المصرية السودانية

وأضاف في حديثه، أن أسوان فتحت أبوابها إلى الوافدين السودانيين، كما تقديم الخدمة الصحية بمستشفيات أسوان الجامعية إلى أكثر 5000 مواطن.

وتابع: "يتم توزيع الوجبات الغذائية السريعة للأسر الوافدة في السودان والتي تصل إلى 1000 وجبة يومياً بالمجان".

التوافد السودانى

واستطرد: "الشعب السوداني يفضل الوفود إلى مصر نظراً للعلاقات التاريخية والتجارية المصرية السودانية، كما أن هناك تقاربا في الثقافات بين شعوب البلدين، وبالتالي باتت مصر وجهة مفضلة لكل الأسر السودانية".