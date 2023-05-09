الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة".. شباب يرحبون بالمكتبات المتنقلة بالمحافظات لنشر العلم والتثقيف

المكتبات المتنقلة
المكتبات المتنقلة

اهتمت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، وبناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا من خلال المكتبات المتنقلة لدعم المواطنين بالقراءة الثقافة في المحافظات والقرى ويشمل خط سيرها بدءا من العاصمة الإدارية متجهًا لـ 6 محافظات مختلفة "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط" تحت عنوان القراءة للجميع، وتحتوى المكتبة على كتب متنوعة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات. 

قالت منى السيد إحدى فتيات محافظة دمياط: "فكرة المكتبات المتنقلة فكرة إبداعية يستفيد منها الشباب والأهالي خاصة في القرى". 

وأضاف محمد عزوز أحد الشباب، أن فكرة دعم المحافظات بالمكتبات فكرة فريدة من نوعها لتمكين الشباب من التثقيف والارتقاء بمستوى التعليم وقدر كاف من المعلومات التي تساعدهم في حياتهم سواء في العمل أو المعيشة وحياتهم اليومية وتحسين الفكر، موجهًا الشكر للدولة على تلك الأفكار التي تفيد المجتمع.

 وأكد على اهتمام المكتبة على كتب بوضع كتب متنوعة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات التي تساعد الأطفال في بداية حياتهم بالثقافة والوعي.

 

يشار إلى أن تجربة المكتبات المتنقلة تجربة فريدة من نوعها وجديدة وتحقق الكثير من الإيجابيات داخل المجتمع المصري وتساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برامج أنشطة وفعاليات متميزة لكل مكتبة وفق لكل محافظة واحتياجاتها ووصولًا إلى أبعد نقطة في المحافظة وتقدم عدة خدمات للمواطنين بالقرى، منها إعارة الكتب لمدة أسبوعين، وتقدم أنشطة بالاستعانة بمدربين محترفين في مجال الأشغال اليدوية، والأنشطة الفنية.

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العاصمة الإدارية مكتبات متنقلة حياة كريمه مشروع ثقافي محفاظات مصر

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