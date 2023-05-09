كيف صوّر الذكاء الاصطناعي أفراد العائلة المالكة البريطانية؟

هل فكرت يومًا في الشكل الذي قد يبدو عليه حفل تتويج الملك تشارلز، في الواقع استخدمت وكالة التصميم الأسترالية Start Digital الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور لجميع أفراد العائلة المالكة بملابس يرتديها الأشخاص العاديين في الاحتفالات.

قال نيل ماسون، إنه توصل إلى الفكرة صباح يوم السبت وفي غضون ساعات قليلة كان لديه معرض كامل للحفلة، حيث ظهر الملك تشارلز مع سيجارة وقميص هاواي وأمير ويلز يرقص ببدلة برتقالية زاهية وكيت تقوم بتشغيل الأغاني.

قال نيل، إنه استخدم تطبيقًا يسمى Midjourney لإنشاء الصور بعد طرح الفكرة صباح يوم السبت، وأكد أن الأمر استغرق 3-4 ساعات على الأقل حتى يقوم بعمل تلك الصور، لكنه كان سعيدًا بالنتائج وتمت مشاركة المجموعة الكاملة آلاف المرات على TikTok، ومنذ أمس يشاركها الجميع على فيسبوك.

وفقا لموقع مترو: "قال أستخدم تطبيقًا يسمى Midjourney وهو أحد أكثر تطبيقات إنشاء الصور شيوعًا.. للحصول على صورة منه ، يجب عليك كتابة ما تريد رؤيته على سبيل المثال مع صورة الملك تشارلز طلبت منها إنشاء صورة واقعية للغاية للأمير تشارلز مرتديًا قميصًا وسروالًا قصيرًا في حفلة مع سيجارة في فمه في فيلم Wes Anderson".

وتابع: "لقد فوجئت بالنتائج فالذكاء الاصطناعي يتحسن يوميًا تقريبًا ولم يكن من الممكن أن يتم ذلك حتى قبل 6 أشهر.. الحفلة تبدو وكأنها ستكون ضحكة أعتقد أنها بالتأكيد ستكون أكثر متعة من الحفلة الفعلية وأفضل من حفل التتويج الليلة الماضية أيضًا".

لقد كانت ردود الفعل رائعة لقد أحبهم الجميع ويبدو أن الجميع يتفقون على أنها تبدو أكثر متعة من حفل التتويج نفسه، فن المؤكد أن العائلة المالكة لم تستمتع كثيرًا بالعودة إلى قصر باكنجهام عندما انتهت جميع مهام التتويج يوم السبت لكن المشجعين الملكيين بالتأكيد كانوا يرغبون في رؤية هذا.

تُظهر الصور المزيفة التي تم التقاطها باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا الأمير هاري وميجان يستمتعان بكأس من النبيذ في ملابس رياضية صفراء زاهية في الولايات المتحدة.