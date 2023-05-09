بالأرقام .. كيف دعمت الدولة أبناء الريف في موازنة 2023-2024؟

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 ، اليوم ، أمام الجلسة العام بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وكشفت السعيد عن خطة الدولة لاستكمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والموجهة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف، لافتة إلى أنها تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواء من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وأبرزت الوزيرة حجم المخصصات الموجه لكال القطاعات على مستوى القرى التي تشملها المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية، وتشمل تحسين خدمات الصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم، والري وغيرها من الخدمات المختلفة، وجاءات تفصيلًا كالتالي:

- تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة في الـمرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة، تشمل:

- تخصيص 52.5 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة مُعالجة.

- تخصيص 1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم.

- تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية.

- رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب.

- مد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.

- تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لـمشروع تأهيل وتغطية تُرع الـمرحلتين الأولى والثانية من الـمُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري.

- تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي.

- إنشاء 1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف.

- تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة.

- تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقًا رئيسًا و166 محطة سكك حديديّة، وعلى مُستوى الطُرُق الـمحليّة.

- رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية.

- تخصيص اعتمادات إجماليّة لهذه الأنشطة الخدميّة تبلُغ نحو 8.1 مليار جنيه، يتم توجيهها إلى الخدمات الزراعيّة وخدمات الـمُجمّعات الحكوميّة ، وخدمات الأمن الـمحليّة (نقاط إطفاء ونقاط شرطة) وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامُن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي.

- رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات اولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي.

- تأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم.

- إنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي.

- استكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.

