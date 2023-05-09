"دى إم سى": 67 ألف سودانى داخل الحدود المصرية حتى الآن

قال مصطفى سعد، مراسل «دي إم سي»، إن عملية توافد الأشقاء السودانيين إلى معبري قسطل وأرقين ما زالت مستمرة حتى الآن، وهذا التوافد بمثابة الهروب المباشر من الأحداث العنيفة التي يشهدها السودان، بسبب الحرب القائمة بين الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع.

عمليات التوافد

وأكد مصطفى سعد، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاعة عبر فضائية "دي إم سي"، أنه حتى الآن تم وصول 4 حافلات محملة بالأشقاء السودانيين والجنسيات المختلفة إلى الأراضي المصرية.

وأضاف، في حديثه، أن الدولة تسير على قدم وساق بالتعاون مع الهلال الأحمر وبعض المنظمات الدولية الأخرى لتقديم الاستغاثات الطبية، وكذلك الخدمات المختلفة لهؤلاء الرعايا السودانيين وباقي الجنسيات الأخرى المختلفة.

الاستغاثات الطبية والإنسانية

وتابع:" وزارة الصحة قامت بإطلاق بعض العيادات المتنقلة لعمليات الدعم الطبي والنفسي للوافدين والعابرين من الأشقاء السودانيين".

واستطرد: "وزارة الخارجية المصرية أكدت أن أكثر من 67 ألف سوداني وصلوا إلى الدولة المصرية منذ بداية فتح عمليات التوافد".