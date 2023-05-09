التخطيط: تطوير الأعمال الإنشائيّة لـ1102 مزلقان.. والانتهاء من 15 مشروع طرق تربط المحافظات

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات السكك الحديديّة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، ومنها استكمال تطوير الأعمال الإنشائيّة لعدد 1102 مزلقان، وتنفيذ أعمال ازدواج خط إمبابة الـمناشي/ القباري بالإسكندريّة بطول 227 كم، وإعادة تأهيل إنشاء خط الفردان/ بئر العبد/ العريش/ رفح/ طابا، ومُواصلة تطوير نُظُم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وخط القاهرة/ بني سويف بطول 125 كم، علاوة على تطوير نُظُم التحكّم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا، وتركيب بوّابات دخول وخروج إلكترونيّة بالـمحطّات، موضحة أنه في مجال الـموانئ البريّة والجافة، تستهدف الخطة دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان الخطة الاقتصادية للعام المالي المقبل بمجلس النواب.

وأضافت السعيد أن خطة الـموانئ الـمصريّة تستهدف تنفيذ عددٍ من الـمشروعات لرفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة، مشيرة إلى إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي بميناء سفاجا، وإنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا بمياء الإسكندرية، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، فضلا عن إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحي بميناء دمياط.

كما لفتت السعيد إلى مشروعات الطُرُق الـمُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، ومنها تطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي وتطوير طريق وادي النطرون/ العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيليّة/ الـمُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/ الداخلة بطول 325 كم، ومسار طريق تُوشكى/ شرق العوينات بطول 359 كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/ شرق العوينات بطول 375 كم، بالإضافة إلى مشروعات الطُرُق التي تربط بين الـمُحافظات، حيث من الـمُستهدف في إطار خطة عام 23 /2024 الانتهاء من 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/ سيوة بطول 285 كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة/ الإسكندريّة الزراعي بطول 180 كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203 كم.

وفيما يتعلّق بالنقل النهري، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن عِدّة مشروعات استكمال تطهير وتطوير الـمجرى الـملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا، وكذا تطوير الــمجرى الـملاحي بكلٍ من الرياح البحيري وترعة النوباريّة لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، وتطوير الـمجرى الـملاحي لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم الـمُحافظات الواقعة على الـمجرى الـملاحي، مشيرة إلى مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، والتي تتضمّن خطي مُونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لـمترو الأنفاق (الـمرحلتين الثالثة والرابعة) والـمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبوقير/ الإسكندريّة، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندريّة.

