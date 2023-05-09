الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 63 تعديا على 8 آلاف متر مباني بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 63 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و698 متر مباني و57 فدانا و20 قيراطا بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و698 متر مباني و24 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك عللا مساحة 57 فدانا و20 قيراطا و24 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

و فى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

 كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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