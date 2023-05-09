الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 31

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم في تصريحات لـ"الدستور": "تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية لذا سيشعر المواطن في الشارع المصري بأجوار الجو الحار، ليكون غدًا هو ذروة الارتفاع هذا الأسبوع".

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 19

6 أكتوبر 31 19

بنهــــا 31 19

دمنهور 30 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 31 20

طنطا 30 20

دمياط 24 18

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 25 17

رفح 24 16

رأس سدر 31 20

نخل 27 12

كاترين 24 8

الطور 31 21

طابا 30 18

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 21

سفاجا 30 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 32 22

حلايب 28 20

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 20

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 18

أسيوط 33 17

سوهاج 33 18

قنا 34 20

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 35 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 27

المدينة المنورة 37 23

الرياض 40 25

المنامة 36 27

أبوظبي 39 27

الدوحة 38 28

الكويت 40 24

دمشق 30 15

بيروت 24 18

عمان 30 16

القدس 29 16

غزة 24 18

بغداد 37 21

مسقط 35 30

صنعاء 29 12

الخرطوم 41 27

طرابلس 22 16

تونس 25 16

الجزائر 22 15

الرباط 26 13

نواكشوط 30 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 9

إسطنبول 15 11

إسلام آباد 35 18

نيودلهي 38 24

جاكرتا 34 26

بكين 27 13

كوالالمبور 36 25

طوكيو 24 13

أثينا 22 13

روما 20 13

باريس 16 8

مدريد 25 11

برلين 19 11

لندن 16 9

مونتريال 21 12

موسكو 15 7

نيويورك 20 10

واشنطن 21 11

