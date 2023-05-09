"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن العلاقات المصرية السودانية (فيديو)
عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرا حول مدى العلاقات المصرية السودانية، وحجم التبادل التجاري، على النحو التالي:
_ترتبط مصر والسودان بعلاقات جوار أخوية وتاريخية واستراتيجية بالغة الأهمية للبلدين.
_تعكس الزيارات المتبادلة الحرص على التعاون والتنسيق بين البلدين.
_أعلنت مصر موقفها المؤيد والداعم للشعب السوداني في تحقيق آماله وطموحاته.
_ترتبط مصر والسودان بتعاون مكثف في المجال الأمني والعسكري.
_تعد مناورات حماة النيل ونسور النيل أبرز التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.
_يُعد بناء الطريق ومشروع طريق «قسطل» و«وادي حلفا» أبرز المشاريع المشتركة.
_يجري العمل على زيادة القدرة الكهربية المنقولة من مصر إلى السودان لتصل إلى 300 ميجاوات.
_شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا.
التبادل التجاري بين مصر والسودان
_وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لـ1.2 مليار دولار عام 2021.
_وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار خلال عام 2021.
_بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار عام 2021.