"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن العلاقات المصرية السودانية (فيديو)

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرا حول مدى العلاقات المصرية السودانية، وحجم التبادل التجاري، على النحو التالي:

_ترتبط مصر والسودان بعلاقات جوار أخوية وتاريخية واستراتيجية بالغة الأهمية للبلدين.

_تعكس الزيارات المتبادلة الحرص على التعاون والتنسيق بين البلدين.

_أعلنت مصر موقفها المؤيد والداعم للشعب السوداني في تحقيق آماله وطموحاته.

_ترتبط مصر والسودان بتعاون مكثف في المجال الأمني والعسكري.

_تعد مناورات حماة النيل ونسور النيل أبرز التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

_يُعد بناء الطريق ومشروع طريق «قسطل» و«وادي حلفا» أبرز المشاريع المشتركة.

_يجري العمل على زيادة القدرة الكهربية المنقولة من مصر إلى السودان لتصل إلى 300 ميجاوات.

_شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا.

التبادل التجاري بين مصر والسودان

_وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لـ1.2 مليار دولار عام 2021.

_وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار خلال عام 2021.

_بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار عام 2021.