الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معمل متبقيات المبيدات: ما يحدث في قطاع الزراعة نقلة نوعية غير مسبوقة

الدكتورة هند عبداللاه
الدكتورة هند عبداللاه

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، إن المعمل تابع لوزارة الزراعة ودوره هو الحفاظ على سلامة الغذاء الذي يتناوله المواطن المصري سواء من محاصيل زراعية أو أغذية مصنعة.

وتابعت خلال لقاءها اليوم على قناة dmc، أن من أهم أدوار المعمل :-

  1. الدور البحثي.
  2. فحص الصادرات الزراعية من الخضار والفاكهة قبل تصديرها.
  3. فحص الواردات المسحوبة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء لفحص الملوثات المتواجده في الغذاء من الخضار والفاكهة المتداولة في الأسواق المصرية من خلال برنامج الرصد الوطني.

وأضافت انه ما يحدث في قطاع الزراعة مثل ما يحدث في قطاعات الدولة نقلة نوعية غير مسبوقة وتطوير ضخم في الأجهزة المستخدمة التي ساهمت بشكل كبير في التحليل والدقة وخروج النتائج بشكل أسرع، وطريقة تحليل متبقيات المبيدات.

وأشارت إلى أن هناك دور الحجر الزراعي ومتابعته للصادرات وبعض من مفتشين الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أخذ عينات وفحصها من جميع الشاحنات التي يتم تصديرها، أما الواردات يتم فحصها من خلال مفتشين سلامة الغذاء إذا كانت مطابقة يتم استلامها، وفي حالة عدم مطابقتها يتم رفضها.

ونوهت إلى أن الرصد الوطني مسؤول عنها لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة ومن دورها البحث في جميع المحافظات وجميع المراكز والحصول على عينات وفحصها وعمل تقارير دورية للوزارة كل 3 شهور ويتم رفع التقارير اخر كل عام وبعد ذلك يتم الاجراءات اللازمة اتجاه تحليل تلك النتائج، مؤكدة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطبق  لائحة طبقا للقواعد العالمية يتم تطبيقها على المنتجات المحلية قبل الصادرات.

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