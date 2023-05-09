مريض اضطراب مزاج يخنق فتاة بـ "إيشارب" في المنوفية

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء، على يد شقيق صديقتها أثناء زيارتها لمنزلهما الموجود بالمنطقة الأولى ابني بيتك بالسادات بالمنوفية.



تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد استقبال بلاغ مقتل فتاة داخل منزل بالمنطقة الأولى .



بالانتقال والفحص تبين مقتل «ن. ع»، 26 عاما أثناء زيارتها لمنزل صديقتها «ج. م»، حيث حدثت مشادة بين المجني عليها وبين شقيق صديقتها تطورت لخنقها بالإيشارب ومصرعها في الحال، ولم تفلح محاولات إنقاذ حياتها.



وتم ضبط «و. م»، 25 عاما مقيم المنطقة الأولى بمدينة السادات، والمتهم بقتل صديقة شقيقته خنقا بالإيشارب، واصطحابه إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.



وبسؤال والدته أوضحت أن ابنها يعاني من إضراب مزاجي ويعالج، وأن المتوفية تربطها علاقة صداقة بابنتها نظرا لأنهم جميعا من محافظة البحيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.