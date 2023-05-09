الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أوزبكستان تشكر مصر على دعمها فى التصدى لـ"فيروس سى"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه سفير دولة أوزبكستان لدى مصر "منصوربيك كيليشيف"، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على تقديم الدعم لدولة أوزبكستان في التصدي لفيروس سي من خلال إرسال الأدوية المضادة له، والتي أثبتت كفاءتها في تحقيق نتائج سريعة لعلاج المرضى.

واستقبل وزير الصحة، أمس الإثنين، سفير دولة أوزبكستان لدى مصر "منصوربيك كيليشيف"، لبحث سبل تعزيز التنمية وتعميق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مناقشة نتائح التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مكافحة الفيروسات الكبدية، ومدى استفادة الجانب الأوزبكستاني من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، من خلال بناء القدرات وتدريب الأطقم الطبية، وتوفير الإمدادات الطبية والعلاجية من الجانب المصري إلى الجانب الأوزبكستاني.

وأضاف عبدالغفار، أن الجانبين ناقشا إقامة تعاون مشترك بين المؤسسات الطبية والعلاجية والدوائية في كل من مصر وأوزبكستان، فضلًا عن التعاون في مجال مكافحة الأمراض الوبائية، في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، بما يساهم في توفير أفضل الخدمات الطبية لشعبي البلدين.

وتابع أن الجانبين ناقشا وضع خطة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة خاصة في أمراض القلب من دولة أوزبكستان، بمستشفيات مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، حيث أعرب الوزير عن استعداد مصر لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى بأوزبكستان، من خلال المستشفيات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة الصحة.

 

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وزير الصحة سفير أوزبكستان مكافحة الفيروسات الكبدية القطاع الصحي تدريب الأطقم الطبية الإمدادات الطبية

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