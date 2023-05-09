ضبط رشاش جرينوف و21 بندقية في أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى، عبارة عن رشاش جرينوف ، 13 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 13 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 26 متهما " لـ 14منهم معلومات جنائية.

وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 622 حكما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.