الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ100 ألف جنيه.. ضبط كمية من البانجو فى أسوان

البانجو
البانجو

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر يروج مخدرالبانجو على المتعاطين.

وتبين أنه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته 3 لفافات من مخدر البانجو تزن 9 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 100 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الطلقات مخدر البانجو ضبط مسجل خطر وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

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