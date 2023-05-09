الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

46092 طالبا يؤدون امتحانات الرياضيات على "التابلت" دون عوائق في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية على انتظام أداء طلاب الصف الأول الثانوي لامتحان مادة الرياضيات والذي يتم تأديته من خلال التابلت في رابع أيام الامتحانات دون وجود أي عوائق في شبكة الإنترنت.

 جاء ذلك عقب تفقده لعدد من لجان امتحانات نهاية العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدينة بسيون بحضور اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بسيون وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود شكاوى من الامتحانات، وسيرها في جو من الهدوء والانضباط.

وتفقد محافظ الغربية يرافقه الدكتور عبد الفتاح  عبده مدير إدارة بسيون التعليمية، مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية ومدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الإعدادية، تابع خلالها  أداء الطلاب للامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة داخل مدارس بسيون، مشيداً بانتظام وانضباط اللجان وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحان

 كما تابع المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى من خلال غرفة العمليات،  عدم وجود أي شكاوى بخصوص منظومة التابلت وسير الامتحانات في كافة اللجان بالمحافظة دون وجود أي عوائق.

جدير بالذكر أن 113466 طالب يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالب امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و 39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

تخزين الاطعمة خلال الحجر طالب يؤدون امتحانات الرياضيات التالبت دون عوائق

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