الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية وقصف غزة

التصعيد الإسرائيلي
التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وشدد «المجالي» على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وأشار إلى أن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.

فلسطين تُحمّل الاحتلال مسئولية التصعيد وجر المنطقة للعنف

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وكان آخره استشهاد 13 مواطنا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وحمّل «أبوردينة» حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وفقا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات.

وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، صباح اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع فجرًا، إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة.

الخارجية الاردنية التصعيد الإسرائيلي قطاع غزة نابلس الأردن

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