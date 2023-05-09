الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف قضية كسب غير مشروع لصيدلي بمليون جنيه

كسب غير مشروع
كسب غير مشروع

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قضية كسب غير مشروع لصيدلي بقيمة مليون جنيه.

أكدت التحريات قيام صيدلي حر بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سدادها، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالي مليون جنيه.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كسب غير مشروع قضية ضبط صيدلى

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