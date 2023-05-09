خبير: مباحثات جدة بشأن السودان قد تدعم إقرار هدنة لوقف إطلاق النار

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني محي الدين جبريل، إن مباحثات جدة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حتى الآن، في المرحلة غير المباشرة.

وأشار جبريل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى تبادل الأطراف حاليًا، مقترحات يتم التكتم عليها من قبل أطراف الوساطة الدولية، منوهًا بأن الجيش السوداني والدعم السريع؛ كل منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر على الأرض.

وبدأت منذ السبت الماضي، مفاوضات في مدينة جدة السعودية بين ممثلين عن الجيش وقوات الدعم السريع استجابة لمبادرة سعودية أمريكية، من أجل وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات الإجلاء.

سيناريوهات نجاح مفاوضات جدة

ولفت إلى أن هناك توقعات بأن تخرج مفاوضات جدة بإقرار هدنة غير دائمة، لكن سيصعب تنفيذها على الأرض؛ بمعنى أن القتال سيكون مستمرا بغض النظر عما ستخرج به المفاوضات.

وعن أبرز الشروط المطلوبة لنجاح مباحثات جدة، قال محي الدين جبريل "الشروط التي يجب أن تتوفر لدي الوسطاء متعددة خاصة امتلاك كروت ضغط على الطرفين، لدفع الفريقين لاقرار هدنة وربما فريق مراقبة لتنفيذها، وهذا ما لا تملكه الوساطة".

وعن التوقعات بالذهاب لجولة جديدة من المحادثات بوساطة أخرى بخلاف الوساطة السعودية الأمريكية التي أسفرت عن اجتماعات جدة، قال "هناك مبادرة الإيقاد التي طرحتها دول المنظومة، لكن يبقى حظها ضعيفًا في ظل وجود المبادرة الأمريكية السعودية".

ولاقت مباحثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع ترحيبًا عربيًا ودوليًا، وسط دعوات لضرورة وقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي للأزمة.