الإمارات ترحب بالمحادثات بين الجيش السودانى و"الدعم السريع" فى جدة

رحبت الإمارات، الأحد، بالمحادثات بين ممثلين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة بالسعودية.

وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان اليوم، دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار، وفقا لوكالة “وام” الإماراتية.

وأعربت الإمارات عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكدت الخارجية التزام الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي بهدف تحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني الشقيق، ويؤدي لاستعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار على جميع الصعد.

ورحبت مصر في وقت سابق ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة "جدة" .

وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت فى تشجيع الأطراف السودانية علي بدء الحوار.