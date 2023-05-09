الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معيط: موازنة 2023/ 2024 تستهدف التسعير السليم للسلع وتحسين مستوى المعيشة

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سعي الدولة من خلال الموازنة الجديدة 2023/ 2024 إلى استمرار التسعير السليم للسلع الأساسية والخدمات والعمل على زيادة الإيرادات، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي والعمل على حل المنازعات التجارية، كذلك دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء، فضلًا عن استمرار واستكمال برنامج الطروحات وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، إن قدرة الدولة في مواجهة التحديات ترجع إلى جهود القيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي، والتضافر بين كل المؤسسات في الدولة. 

وشدد على أن الدولة تعمل على استمرار توفير احتياجات المواطنين من خلال استقرار الأسعار واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال، خلال الجلسة العامة، إن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات ولدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.

الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الأخضر التحول للاقتصاد الأخضر الجلسة العامة لمجلس النواب الدولة المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية

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