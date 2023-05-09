الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نواب الشباب والرياضة" يبدؤون صياغة توصيات الحوار الوطني لشباب بورسعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اجتماعا تحضيريا للاتفاق على الملامح الرئيسية لتشكيل لجنة صياغة " الحوار الوطني "، الذي أطلقته الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر اللقاء التحضيري عدد من نواب نموذج مجلسي النواب والشيوخ بمديرية الشباب والرياضة، واتفق الجميع على بدء أعمال لجنة صياغة الحوار الوطني التي أسفر عنها الحوارات التي دارت رحاها على مستوى جميع الأحياء وحضرها ما يزيد عن 300 شاب وفتاة، يمثلون كافة الأطياف المجتمعية والميول الفكرية والانتماءات السياسية داخل المجتمع المحلي في تجربة ديمقراطية جديدة  .

و أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن الحوار الوطني بمحافظة بورسعيد، انطلق منتصف مارس الماضي واستمرت جلساته الحوارية حتى نهاية شهر أبريل الماضي، واتسمت جلساته وحلقاته النقاشية بالشفافية ، في إطار  توجهات واضحة بعدم وجود خطوط حمراء للموضوعات المطروحة، وهو ما أشادت به مجموعات المشاركين من الشباب الذين حرصوا على طرح القضايا الجماهيرية والمشكلات التي يئن منها المواطن البورسعيدي داخل مجتمعه المحلي.

- تشكيل لجنة لإعادة صياغة توصيات الحوار الوطني بمحافظة بورسعيد

وأشاد "حافظ" بالاستخدام الأمثل لأدوات الحوار الديمقراطي من جانب المشاركين ، الذي أدلوا بأفكار وطرحوا حلولا  للمشكلات المجتمعية  غالبيتها يستحق التوقف أمامه من جانب أصحاب القرار ليصبح ذلك الحوار الوطني أحد ركائز الجمهورية الجديدة.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة إلي أن الاجتماع التحضيري ، أسفر عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة توصيات الحوار الوطني بمحافظة بورسعيد والتي سيتم عرضها مباشرة على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومن ثم تكون جاهزة للعرض على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لدراسة كافة المشكلات التي وردت بالمناقشات والتفاعلات التي أوضحت أن بورسعيد لديها كوادر شبابية تتمتع بالحث الوطني والوعي بما يدور داخل مجتمعهم المحلي ويحتاج إلي مشاركة شبابية إيجابية تدعم الجهود التنفيذية بالمحافظة للاستمرار في إعادة رسم ملامح المدينة الباسلة لتحمل مكانتها التي تستحقها  .

يذكر أن لجنة صياغة توصيات الحوار الوطني تضم نواب نموذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ التابع لمديرية الشباب والرياضة بالإضافة إلى كوادر شبابية، وما تستعين به اللجنة من زملائهم القانونيين والمختصين دون تدخل من أي مسئول تنفيذي ، لتكون التوصيات نابعة من الشباب انطلاقا من حوارات ونقاشات أسفرت عن تلك التوصيات التي ستنتهي اللجنة من صياغتها خلال الأسبوع المقبل.

جانب من الاجتماع

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إجتماعا تحضيريا أطياف المجتمع استمرت الإدارة المركزية الإدارة المركزية للتعليم المدني الانتماءات السياسية

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