الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين النواب يتفقد مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل وكافة التجهيزات الخاصة بمبنى مجلس النواب.

وخلال الزيارة، اطلع المستشار أحمد مناع على التجهيزات النهائية لقاعة المجلس، كما قام بجولة داخل المبنى شملت المكاتب الرئيسية وقاعات الاجتماعات وصالات الاستقبال وكذلك المكاتب الخاصة بالعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

وأعرب المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب عن شكره للقائمين على تنفيذ مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين لما تحقق من إنجاز، مشيداً بالجهد المبذول، مؤكداً أن المقر الجديد لمجلس النواب يمثل طفرة إنشائية تليق بتاريخ المؤسسة التشريعية العريقة.

الأمين العام لمجلس النواب التجهيزات النهائية الأمانة العامة لمجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة المستشار أحمد مناع

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