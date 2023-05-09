إحالة متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالساحل للمحاكمة

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إحالة شخصين؛ لاتهامهما بحوزة مبالغ مالية عملات للاتجار في النقد الأجنبي في الساحل بالقاهرة للمحاكمة الجنائية.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط شخصين- مقيمان بمحافظة الشرقية وبحوزتهما مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، هاتفى محمول حال استقلالهما سيارة ، ملك أحدهما.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.