الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب المحافظات اليوم، حيث أن الكتل الهوائية المؤثرة قادمة من البحر المتوسط.

وقالت “غانم” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى ستكون 28 مئوية خلال فترة النهار، مضيفة: “نشعر بأجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة مائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء”.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت: “نشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس، مما يساعد على الشعور بالأجواء الربيعية، وخلال فترة الليل نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ودرجة الحرارة الصغرى ستكون 17 مئوية”.

وأوضحت أن طقس الغد سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة المحافظات، وستكون ذروة الارتفاعات يوم الخميس، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، وتشهد المناطق الجنوبية ارتفاعات ملحوظة بشكل كبير، حيث تسجل العظمى على جنوب البلاد 39 درجة مئوية.   

الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة كافة محافظات الجمهورية غد ا محافظات الجمهورية درجات الحرارة ارتفاع

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