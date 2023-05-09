الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" توضح آلية تسليم كارت المراقبة الصحية للقادمين من السودان (فيديو)

القادمين من السودان
القادمين من السودان

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة والسكان، عن كيفية تسليم كارت المراقبة الصحية للقادمين من السودان لتقديم ومتابعة الرعاية الصحية لهم لمدة أسبوعين.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية علي قناة DMC، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة انتقلت من مرحلة أعلي من مجرد الكارت الورقي حيث تتوفر الآن قاعدة بيانات مميكنة يتم التسجيل بها بالإضافة إلى هذا الكارت متوفرة لجميع العائدين مرتبطة بالوضع الصحي عند القدوم ثم المتابعة لمدة أسبوعين.

وتابع أن هناك متابعة لجميع القادمين من السودان، تكون أكثر كثافة بسبب احتمالية احتياجهم للرعاية الصحية، فعلي سبيل المثال تطعيم الأطفال والحوامل بالإضافة إلى باقي الأشخاص بشكل عام وبشكل أكبر كثافة ودورية مع من يحتاجون دعما صحيا أكثر دون استثناء أحد.

وأضاف أن متابعة الرعاية الصحية تتم على من لديهم نوع من أنواع الاحتياج الصحي أيضا، بالإضافة إلى التعامل مع الجانب النفسي للعائدين، وقد تمتد متابعتهم الصحية لأكثر من أسبوعين.

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