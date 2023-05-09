"الصحة" توضح تفاصيل خطط تقديم الرعاية الطبية للقادمين من السودان

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة والسكان، تفاصيل خطط تقديم الرعاية الطبية للقادمين من السودان من مختلف الجنسيات.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الثلاثاء، إنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، منذ بداية الأحداث في السودان برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في جميع منافذ الدخول إلى مصر سواء كانت جوية أو برية أو بحرية لتقديم أوجه الرعايا الصحية الطبية للقادمين من السودان من المعابر التي تشهد أكبر توافد لهم.

وأوضح أن وزارة الصحة ركزت على 3 محاور أساسية: