"الصحة" توضح تفاصيل خطط تقديم الرعاية الطبية للقادمين من السودان
كشف حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة والسكان، تفاصيل خطط تقديم الرعاية الطبية للقادمين من السودان من مختلف الجنسيات.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الثلاثاء، إنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، منذ بداية الأحداث في السودان برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في جميع منافذ الدخول إلى مصر سواء كانت جوية أو برية أو بحرية لتقديم أوجه الرعايا الصحية الطبية للقادمين من السودان من المعابر التي تشهد أكبر توافد لهم.
وأوضح أن وزارة الصحة ركزت على 3 محاور أساسية:
- المحور الأول :- هو تقديم الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5 إلى 10 عيادات في التخصصات الطبية المختلفة من أمراض الباطنة والأطفال والنساء والتوليد بالاضافة الأسنان، بالإضافة إلى دعمها بالكوادر الطبية مع رفع درجة الاستعداد الوقائي في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بأي أمراض.
- المحور الثاني :- كان على مستوى التطعيمات، حيث قدمت وزارة الصحة تطعيمات للأطفال منها شلل الأطفال 2224 تم التلقيح بها من الأطفال، بالإضافة إلى التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، ثم التعامل مع ناقلات الأمراض، كما تم التعامل مع الجانب النفسي للعائدين، من خلال إنشاء عيادات للدعم النفسي سواء في المنافذ والمعابر أو مستشفيات الأمانة النفسية الموجودة في أسوان.
- المحور الثالث:- تحويل الحالات التي تحتاج المزيد من الرعاية إلى المستشفيات المختلفة من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتحويلهم الي مستفيات القاهرة للتعامل معها بشكل أكثر دقة وسرعة.