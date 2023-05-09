الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي

يستضيف اليوم فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والانتقام من خسارته في الموسم الماضي أمام ريال مدريد وحصد انتصار يقربه من التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو الخروج من المباراة بالتعادل على الأقل وامتصاص حالة الضغط الهجومي التي سيبدأ بها مانشستر سيتي المباراة من أجل الاقتراب من التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويسعى مانشستر سيتي لأن يصبح أول فريق انجليزي يحقق الفوز على ريال مدريد خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا بأكثر من مباراة بعد فوزه عليه في فبراير من عام 2020.

الأندية الانجليزية حققت 4 انتصارات من أصل 18 مباراة أمام ريال مدريد خارج ملعبهم، وفاز أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي مرة واحدة.

ويتسلح مانشستر سيتي بالنرويجي إرلينج هالاند، والذي يدخل المباراة راغبًا في هز الشباك ومواصلة أدائه المميز منذ بداية الموسم لمساعدة فريقه على التأهل للمباراة النهائية والاقتراب من تحقيق لقب الأبطال.

ريال مدريد مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي دورى الأبطال

الأكثر قراءة

متحف قصر الزعفران.. منارة ثقافية لنشر الوعي الأثري في جامعة عين شمس

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث

"التنمية الصناعية" تُجدد بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

القباج: 6 مليارات جنيه سنويًا لـ1.2 مليون من ذوى الإعاقة

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)

مواجهة محدودة أم تصعيد.. كيف تستعد إسرائيل لرد الجهاد الإسلامي على الاغتيالات؟