اليوم.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف اليوم فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والانتقام من خسارته في الموسم الماضي أمام ريال مدريد وحصد انتصار يقربه من التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو الخروج من المباراة بالتعادل على الأقل وامتصاص حالة الضغط الهجومي التي سيبدأ بها مانشستر سيتي المباراة من أجل الاقتراب من التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويسعى مانشستر سيتي لأن يصبح أول فريق انجليزي يحقق الفوز على ريال مدريد خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا بأكثر من مباراة بعد فوزه عليه في فبراير من عام 2020.

الأندية الانجليزية حققت 4 انتصارات من أصل 18 مباراة أمام ريال مدريد خارج ملعبهم، وفاز أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي مرة واحدة.

ويتسلح مانشستر سيتي بالنرويجي إرلينج هالاند، والذي يدخل المباراة راغبًا في هز الشباك ومواصلة أدائه المميز منذ بداية الموسم لمساعدة فريقه على التأهل للمباراة النهائية والاقتراب من تحقيق لقب الأبطال.