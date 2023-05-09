"محليات البرلمان" تناقش طلبات إحاطة خاصة ببني سويف اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سهام بشاي بشأن تخصيص قطعة أرض بمركز ناصر في محافظة بني سويف لبناء مبنى جديد للإدارة التعليمية من أجل خدمة العملية التعليمية، حيث إن الإدارة التعليمية الحالية بمركز ناصر عبارة عن جزء مقتطع من مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومى الثانوية بنات وأصبحت لا تتسع لخدمة 358 موظفًا و120 موجهًا و5580 مدرسًا وإداريًا على مستوى المركز وضم 45 قسمًا.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن إغلاق كوبرى قرية أشمنت مركز ناصر – محافظة بنى سويف منذ أكثر من خمسة أشهر نتيجة تهالكه وسقوط جزء منه، مما أدى إلى تحويل دخول وخروج المواطنين من القرية إلى كوبرى السوق والذى يبعُد 3 كم عن مدخل القرية الرئيسي ولا يستوعب مرور عدد كبير من السيارات والمركبات، فضلا عن تعطل تنفيذ أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة وتوقف حركة البيع والشراء بالقرية، وعدم قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كوبرى بديل.

ويستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان خلال جلسة اليوم الثلاثاء بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما تعرض الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.