"اقتصادية البرلمان" تناقش مشكلات المخابز اليوم

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن الإجراءات التى ستتخذها الوزارة لتشديد الرقابة على المخابز وآخر مقدم من حسن طارق عمار، بشأن إغلاق أربعة أفران فى حى الجنوب بمحافظة بورسعيد، مما تسبب فى أزمة في توافر الخبز وثالث مقدم من أحمد بلال البرلسى، بشأن خفض حصة الدقيق المخصصة للمخابز فى مدينة المحلة الكبرى.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من علاء عصام الجعودى، بشأن تضرر المواطنين من إغلاق مخبزين حكوميين لإنتاج العيش بقرية سقارة بسبب مخالفات مالية على المخبزين وآخر مقدم من عبدالباسط الشرقاوى، بشأن غلق المخابز وتخفيض حصص الأفران، مما يسبب عدم توافر الخبز فى قرى بأكملها وطلب آخر مقدم من حسام المندوه الحسينى، بشأن توقيع عقوبات أخرى على المخابز المخالفة دون غلقها؛ لأن ذلك يضر بالمواطنين وكذلك طلب مقدم من على فهمى اسماعيل، بشأن عدم تنفيذ طلبات لجنة الشئون الاقتصادية بفتح 31 مخبزًا بمحافظة المنيا.

كما تناقش اللجنة طلب مقدم من غادة الضبع، بشأن إعادة حصص الدقيق المخصومة من المخابز بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج لتلبية احتياجات المواطنين وآخر مقدم من على أحمد العساس، بشأن قيام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط بغلق العديد من المخابز بالمحافظة دون وجه حق وطلب آخر مقدم من أحمد العرجاوى، بشأن إيجاد آلية لمحاسبة صاحب الفرن المخالف غير الإغلاق، للحد من معاناة المواطنين، وخاصة فى الأماكن التى لا يوجد فيها سوى مخبز واحد.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 9 مايو الجاري.