بالصور.. الجيش اللبناني يضبط أسلحة حربية في بعلبك

ضبط الجيش اللبناني أسلحة حربية في مدينة بعلبك، بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن جرح أحد المواطنين وعسكريين اثنين.



وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، "أنه بتاريخ السابع من شهر مايو الجاري، ولدى توافر معلومات عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة تل الأبيض - بعلبك، نفذت قوة من الجيش تدابير أمنية في المنطقة حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فرد العسكريون على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وعسكريين اثنين بجروح طفيفة، نقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات للعلاج".





وأضاف بيان الجيش اللبناني: "أوقفت القوة المطلوب (ع. إ.) للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضبط بحوزته سلاح حربي نوع كلاشينكوف وكمية من المخدرات والذخائر الحربية.



كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وعثرت داخلها على سلاح حربي نوع "ب. ك. س"، وسلاحين حربيين نوع كلاشينكوف، و3 قذائف "آر بي جي".



وتم التحفظ على المضبوطات، وبدء التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.