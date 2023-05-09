حملة "إرث وأثر" يهدف الى نشر الوعي بشأن الحد من استهلاك الكهرباء

طالبات اعلام جامعة مصر للراديو ٩٠٩٠

اطلقت طالبات كلية اعلام جامعة مصر الدولية حملة "إرث وأثر" كمشروع تخرج يهدف الى نشر الوعي بشأن الحد من استهلاك الكهرباء والمنتجات والماء والموارد بشكل مفرط خلال الروتين اليومي،

بالاضافة الى نشر ثقافة الاستدامة والتي تعود على المستهلك بتوفير في موارده وامواله وصحته العامة

كما تهدف الحملة بتزويد المواطن المصري بمعلومات خاصة بكيفية الحد من الاستهلاك الضار.

إرث وأثر



وأشارت مايا الدسوقي المتحدثة الرسمية باسم الحملة في مداخلة هاتفية عبر اذاعة الراديو ٩٠٩٠ في برنامج لسة الصبح مع فادي ابراهيم وسالي سعيد انه في ظل اتجاه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة القادمة أنه علينا ان نقدم حلولاً تتسم بالسهولة والذكاء في نمط حياتنا اليومي وهذا ما تهدف إليه الحملة.