بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يكتسح أبها ويقترب من لقب الدوري السعودي

اقترب نادي اتحاد جدة من تحقيق لقب الدوري السعودي، بعدما تغلب على أبها اليوم الاثنين بثلاثية نظيفة في إطار لقاءات الجولة الـ 26.

اتحاد جدة استغل تعثر النصر ورفع رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 5 نقاط عن النصر، بينما وقع أبها في المركز العاشر بـ 30 نقطة.

وشارك ثنائي المنتخب الوطني أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي، وأكملا اللقاء بالكامل.

وسجل أهداف الاتحاد كل من رومارينيو “هدفين”، عبدالرزاق حمدلله ومحمد السياري في الدقائق 13، 18، 30 و 90.

وأهدر النصر فرصة اقتناص صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بشكل مؤقت، بتعادله مع ضيفه الخليج (1 -1) في المرحلة السادسة والعشرين، والتي شهدت فوز الوحدة على مضيفه العدالة 2 -1.

وحصد النصر نقطة واحدة من تعادله مع الخليج ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، مقابل 24 نقطة للخليج في المركز الرابع عشر.

وتقدم الخليج بهدف عن طريق المهاجم البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل المدافع الإسباني الفارو جونزاليس للنصر في الدقيقة 17.