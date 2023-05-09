تفاصيل خطة غزو السلع والمنتجات المصرية للدول الأفريقية

حصل “الدستور” على خطة غزو السلع والمنتجات المصرية للدول الأفريقية ووفقا للخطة التي كشفت عنها المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن واحدة من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية، وتعزيز دور مصر في القارة السمراء.

تهدف الخطة إلى توسيع نطاق تصدير المنتجات المصرية إلى دول أفريقية جديدة، وتحسين العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول، وزيادة حصة مصر من السوق الأفريقية، وتحقيق مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات المصرية في دول القارة الأفريقية.

تتضمن الخطة عدة مبادرات، من بينها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، وذلك بتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات المصرية التي ترغب في التصدير إلى هذه الدول، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين المصريين في دول القارة الأفريقية.

تشمل الخطة أيضًا توفير التدريب والتعليم للمشاركين في الصناعة والتجارة في دول القارة الأفريقية، وتوفير الدعم والمساندة لهم في مختلف المجالات، من بينها تحسين الجودة والتصنيع والتسويق والتوزيع.

ويعتبر التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية أحد أهم محاور السياسة الخارجية لمصر، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التجارة مع هذه الدول وتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية، وذلك زيادة الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية وتنمية الاقتصادات المحلية في هذه الدول. وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية نحو ٥.٥ مليار دولار في العام ٢٠٢٠، مقارنة بـ٤.٣ مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها ٢٦٪.

ويعتبر القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر إنتاجية في مصر، ويعتبر أحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الخطة الاستراتيجية لغزو السلع والمنتجات المصرية لدول القارة الأفريقية حيث تتمثل فرص الاستثمار في هذا القطاع في الاستثمار في مشروعات الري والصرف الزراعي والزراعة المحمية والتصدير.

وتعتبر الصين وتركيا والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي أحد أهم المنافسين لمصر في السوق الأفريقية، ولذلك تعمل الحكومة المصرية على تبني استراتيجيات وخطط لتعزيز تصدير المنتجات المصرية والتفوق على المنافسين من خلال تحسين الجودة والتصنيع والتسويق والتوزيع.

ويعتبر النجاح في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لغزو السلع والمنتجات المصرية للدول الأفريقية أمرًا حيويًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر.