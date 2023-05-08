الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: تطورات الأوضاع الحالية بالسودان قد تؤدي إلى تقسيمه

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تطورات الأوضاع الحالية قد تؤدي إلى تقسيم السودان الفترة المقبلة.

تقسيم السودان

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس جنوب السودان أكد له أن عمر البشير ونظامه يدفعونه إلى الانفصال عن السودان.

وأشار إلى أن بعض التصرفات غير المدروسة تؤدي إلى نتائج قد تدمر الأوطان، معبراً: "التدخل في العراق من قبل أمريكا هي السبب المباشر في الصراعات التي تعيشها العراق الآن، لذا يجب الحذر في اتخاذ القرارات حتى لا يكون مصير السودان مثل سوريا وليبيا".

تصاعد الأزمة السودانية

وتابع: "ما يحدث في السودان تهديد للأمن القومي المصري والعربي بالكامل، كيف السبيل إلى إطعام الجالية السودانية الفترة المقبلة؟، فالمجتمع المصري يستضيف 9 ملايين مواطن إفريقي، وفي ظل تصاعد الأزمة في السودان فسوف يكون هذا الرقم مضاعفاَ، وهذا العدد الكبير سيشكل ضغط كبير على الدولة المصرية".

واستطرد:" الدولة لا تفرض أي قيود على ضيوفها والذين يندمجوا داخل المجتمع المصري يحصلون على مزايا مواطنيها، سوف أتوجه إلى السودان على الفور إذا سمح الأمر لتحقيق هذا الهدف". 

رسائل أبو الغيط

ووجه أبو الغيط، رسالة واضحة للسودان قائلاً: "أوقفوا إطلاق النيران وحاولوا التوصل إلى تفهم إطاري بين السلطة السودانية الرسمية وقوة التدخل السريع".

واختتم حديثه، بأنه يتوقع أن يحسم الجيش السوداني الوطني المعركة ولن يكتب النصر لميليشيا الدعم السريع.

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