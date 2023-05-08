الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

على جمعة: نرفض DNA حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء (فيديو)

د.علي جمعة
د.علي جمعة

قال على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشرع الشريف يحافظ على الولد للفراش وليس لـ"DNA"، للحفاظ على استقرار أعراض الناس والأسرة هذا السر الإلهى، وليس شركة تجارية، وإنما مؤسسة لبناء المجتمع.  

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "لو جلعنا الولد لـdna، هتلاقى زوجين عايشن فى حياتهم سعداء، ويجى واحد قليل الأدب يقول للزوج بقولك الولد ده ابنى، وأنا فعلت كده مع زوجتك، وده ابنى، نقوله أخرس، الشرع هنا مع الأسرة، وضد هذا المعتدى".

واستكمل: "الحفاظ على الأسرة الولد ده للزواج الصحيح أى الفراش، حتى ولو كان من هذا الرجل المعتدى، طيب ليه كده منعا للأوباش اتهام النساء فى أعراضهن، وحتى لو وجد تحليل "dna"، الأٍرة فى مكانة عالية، ولا يجوز هدم الأسرة عشان السفهاء دول".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأزهر فضائية الناس

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