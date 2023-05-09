الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، بالتزامن مع الانخفاض الذي تشهده الأجواء خلال هذه الأيام، فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة خلال فترات الليل على كلًا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نقدم لكم من خلال هذه السطور درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر مايو 2023:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9 مايو:

القاهرة درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 17.

بنهــــا درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 18.

دمنهور درجة الحرارة العظمى 27، الصغرى 18.

وادي النطرون درجة الحرارة العظمى 27، الصغرى 17.

المنصورة درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 17.

دمياط درجة الحرارة العظمى 24، الصغرى 18.

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 24، الصغرى 17.

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 29، الصغرى 18.

السويس درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 17.

العريش درجة الحرارة العظمى 23، الصغرى 17.

رأس سدر درجة الحرارة العظمى 30، الصغرى 20.

كاترين درجة الحرارة العظمى 23، الصغرى 8.

الطور درجة الحرارة العظمى 31، الصغرى 21.

طابا درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 22.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 24، الصغرى 16.

مطروح درجة الحرارة العظمى 22، الصغرى 16.

الغردقة درجة الحرارة العظمى 30، الصغرى 21.

مرسى درجة الحرارة علم العظمى 30، الصغرى 21.

شلاتين درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 22.

أبو رماد درجة الحرارة العظمى 30، الصغرى 21.

الفيوم درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 18.

المنيا درجة الحرارة العظمى 29، الصغرى 16.

أسيوط درجة الحرارة العظمى 29، الصغرى 17.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 30، الصغرى 18.

قنا درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 20.

الأقصر درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 19.

أسوان درجة الحرارة العظمى 33، الصغرى 21.

الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 31، الصغرى 18.

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